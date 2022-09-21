PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen; 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler Afrin'de ele geçirildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonda emeği geçen Hatay İl Emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü ekibine teşekkür etti.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1572617125159641089?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1572617125159641089%7Ctwgr%5Eea11ab3a1743fba866adb28c84ee05e12374d36a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.takvim.com.tr%2Fguncel%2F2022%2F09%2F21%2Fson-dakika-pkkpydypg-kallesler-afrini-kana-bulayacakti-cok-sayida-patlayici-ele-gecirildi%2F2
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