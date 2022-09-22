Türkiye Gazetesi

Emrah Özcan ANKARA

Yunanlılar, 23 Eylül 1821 tarihinde Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklandıkları Mora İsyanı sırasında Tripoliçe’de ele geçirdikleri on binlerce Türk’ü acımasızca katletti. “Mora’da tek bir Türk-Müslüman bırakılmamalı” sloganıyla başlayan isyan sırasında, kadınlara ve çocuklara vahşice işkenceler edildi. Tam manasıyla soykırım olarak nitelendirilen vahşet Avrupalı tarihçiler tarafından da kaleme alındı.

"ZAFER YOLU CESETLERLE KAPLANMIŞTI"

İngiliz tarihçi Walter Alison Phillips 1897 yılında yazmış olduğu kitabında katliamı, “Perişan yerli halk, üç gün boyunca barbar çetesinin şehvet ve zulmüne maruz kalmıştır. Hiçbir cinsiyet veya yaş grubu bağışlanmamıştır. Kadınlar ve çocuklar öldürülmeden önce işkenceye uğramışlardır. Katliam o kadar kötü bir boyuta ulaşmıştır ki, Kolokotrones (Yunan general) şehre geldiğinde, kapıdan kaleye kadar, atının nallarının yere hiçbir zaman değmediğini kendisi söylemiştir. Onun zafer yolu cesetlerle kaplanmıştı” sözleriyle anlatıyor.

"MÜSLÜMANLAR ACIMASIZCA KILIÇTAN GEÇİRİLDİ"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Turan, katliamın büyüklüğüne rağmen Tripoliçe vahşetinin adının dünyada anılmadığını söyledi. Turan “Yakaladıkları bütün Türkleri kıyımdan geçirmeye giriştiler. Bir şarkının ‘Hiçbir Türk kalmayacak; ne Mora’da ne dünyada...’ sözleri, ağızdan ağza dolaşarak, bir toptan yok etme savaşı başladı. Müslümanlar acımasızca kılıçtan geçirildi ve akıl almaz işkenceler yapıldı. Tam bir soykırıma dönüşen Mora İsyanıyla eş zamanlı olarak başlayan diğer Ege adalarındaki isyanlar sırasında pek çok Türk, Osmanlı reayası Rumlar tarafından katledildi. Tripoliçe’de başlatılan katliamlar, Mora İsyanından sonra bir asır devam edecek olan Türk soykırımının denemesi ve ilk adımıdır” dedi.

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