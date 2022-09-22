Türkiye Gazetesi

Ferhat EKİNCİ

Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi ve müstafi amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, son dönemde ABD’nin Yunanistan’daki üslerinin sayısını artırması, Dedeağaç limanını genişletmesi girişimi ve Kıbrıs Rum Kesimi’ne yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik gelişmeleri gazetemize değerlendirdi.

“ABD, NATO ve Batı artık doğu sınırını Türkiye’den Yunanistan’a çekmek istiyor” diyen Yaycı’nın açıklamaları şöyle:

"ABD’nin Europe Defender-21 kapsamında tatbikat yapmasından ve ABD’nin Dedeağaç’a askerî yığınak yapmasından ziyade, tatbikatın ardından bu zırhlı araçların Yunanistan’a hibe edilecek olması esas problemi teşkil etmektedir. Bu araçlara aslında Yunanistan’ın ihtiyacı yoktur. Ancak hibe edilecek olan tank ve helikopterin kime karşı kullanılacağı sorusu önemlidir. Hibe edilen teçhizatın taarruz nitelikli olması çok ciddi bir soru işaretidir.

BALKANLARA GİRİŞ KAPISI

Dedeağaç’ta yapılan yığınak ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD’nin küresel plan, program ve stratejisinin uygulayıcısı olduğu unutulmamalıdır. ABD, NATO ve Batı artık doğu sınırını Türkiye’den Yunanistan’a çekmek istiyor. Dedeağaç, ABD için Balkanlara ve Karadeniz’e giriş kapısı olarak da görülüyor. Bunun, Türkiye’yi ve Türk Boğazlarını yanı başından çevreleme ve kontrol girişimi olduğu da açık. Üstelik Dedeağaç artık bir ABD deniz üssüne evrilmekte. Bu, Lozan dengesini de bozucu bir girişim.



Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi ve müstafi amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı

TÜRKİYE ÇOK DİKKATLİ OLMALI

ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu 1 Ekim 2022’den itibaren geçerli olmak üzere kaldırdığını açıkladı. Tarih önemlidir, çünkü Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş yıl dönümü (gerçekte 16 Ağustos olmasına rağmen) olarak kutladıkları tarihtir. Esasen bu ambargonun kaldırılması, İsrail’den “Demir Kubbe” hava savunma sistemleri satın alacağını beyan etmesi ile örtüşmüştür, dikkatlerden kaçmaması gereken önemli bir husustur. Olayı konjonktürel olarak değerlendirdiğimizde Yunanistan’ın saldırganlıkları, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı, Dedeağaç’ta ABD deniz üssü yapılacağı haberleri ve birkaç hafta evvel Suriye’de ABD’li generallerin PKK’lı teröristleri ziyaret etmeleri, yine ABD’nin ve Rusya’nın PKK’ya destek çıkması ve nihayetinde gelinen noktada GKRY’nin silah ambargosunun kaldırılması büyük bir soru işaretidir. Bu durumların ışığında görünen şudur; Türkiye’nin yakın bir zamanda çatışmaya çekilmesi ihtimali söz konusu. Ve bunun askeri anlamdaki harekat alanının şekillendirilmesi sürüyor. Türkiye’nin çok ama çok dikkatli olması gereklidir."

Cihat Yaycı, Yunanistan’ın Türkiye’deki iletişim başkanlığı modeline benzer bir iletişim başkanlığı modeli kuracağına yönelik iddiaları değerlendirdi. Yaycı “Yunanistan diplomatik yollarla yürüttüğü algı çalışmasını daha da kurumsallaşarak ve kuvvetlenerek Yunan propagandasını artıracaktır” dedi.

Yunanistan'da panik havası büyüyor... Önce İletişim Başkanlığını şimdi de Pentagon'u klonladı Türkiye ile Yunanistan arasında Ege’de gerilim tırmanırken, Yunan basınının kullandığı ilginç bir benzetme ilgi çekti. Yunan gazeteleri ülkenin savunma bakanlığı için ‘Pentagon’ ifadesini kullandı.