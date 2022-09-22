Türkiye Gazetesi

Metoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul güne yağmurla uyandı. Geçtiğimiz hafta sonu sıcaklıklar artmış ancak sıcaklıkların aniden düşeceği ve yağmur yağacağı yönünde uyarılar peş peşe yapılmıştı. Sabah saatlerinde İstanbullular dışarı çıktığında yağmur ile karşılaştı. Sıcaklığın düştüğü İstanbul'da trafikte yağıştan etkilendi.

Yağmurun etkili olduğu İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı. Fotoğraf-İHA

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Maltepe D-100 karayolunda ve Ataşehir'de yağış nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken sürücüler ise zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.45 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu oranı yüzde 67 olarak ölçüldü.

Montları ve kazakları hazırlayın! Hava daha da soğuyacak, yağışlar başlıyor (19 Eylül 2022 hava durumu) Meteoroloji son dakika haberleri havaların soğuması ile birlikte en çok takip edilenler arasında yer alıyor. Eylül ayının en sıcak günü cumartesi yaşanırken, ülke genelinde havalar dün akşamdan itibaren soğumaya başladı. Sonbahar kendisini iyice hissettirirken, uzman isimler 'montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın' diyerek havaların daha da soğuyacağının sinyallerini verdiler. Bugün (19 Eylül 2022 hava durumu) Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri yağışlı. Haftanın ilerleyen günlerinde ise sağanak yurt geneline yayılacak. İşte il il hava durumu tahminleri...

Rize’de şiddetli yağış etkisi! Heyelan oluştu Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar heyelanlara neden oldu. Yetkililer ise konuya ilişkin vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Trakya için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da yarın kuvvetli yağış beklendiğini açıklayarak, ani sel, su baskını ve hortum gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.