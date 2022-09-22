Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular sürerken, inşa edilecek dairelerin İstanbul Esenler'deki TOKİ konutları model alınarak yapılacağı gündeme geldi. Esenler'deki 2+1 ve 3+1 daireleri gezdik. Binalar 5 katlı. Kişi başına 17 metrekare yeşil alan düşüyor. Her daire balkonlu. 3+1'lerde ebeveyn banyosu bile var

500 bin sosyal konutun bulunacağı projede daireler, İstanbul’da Esenler Belediyesi-TOKİ iş birliğiyle kentsel dönüşüm kapsamında yapılan evler model alınarak inşa edilecek. Yeni Şafak, Esenler'deki örnek eşyalı ve boş daireleri görüntüledi.

Esenler örnek daire

YATAY MİMARİ İLE YEŞİLLE İÇ İÇE BİR PROJE

Yatay mimariyle inşa edilecek konutlar beş katlı. Doğal gaz ve ısı yalıtımın olacağı binaların altında kapalı otopark bulunuyor. Yeşille iç içe projede kişi başına 17 metrekare yeşil alan düşüyor.

Konutlar çocuk oyun alanları, cami, okul ve hastanelere yürüme mesafesinde. Ayrıca büyük bir spor tesisi de bulunuyor.

Dairelerde kullanılan kapı, seramik, parke ve banyo dolapları, kalitesi ile dikkat çekiyor.

Yatak odası

GENİŞ AİLELER İÇİN İDEAL GÖRÜNTÜ VERİYOR

Model kentsel dönüşüm projesindeki 3+1 daireler, 110 ile 125 metrekare arasında değişiyor. Her dairede balkon, banyo, ebeveyn banyosu, alaturka ve alafranga tuvalet bulunuyor. 110 metrekare dairenin 5 metrekare balkonu, 10’ar metrekare iki yatak odası, 23 metrekare salonu ve 16 metrekare ebeveyn odası bulunuyor.

12 metrekare büyüklüğündeki mutfak ise kullanışlı dolapları ile göz dolduruyor. 3+1 daireler ise geniş aileler için ideal görüntü veriyor.

Mutfak planı

KÜÇÜKLER AMERİKAN MUTFAKLI

Sosyal konut projesinde 2+1 daireler 80 ile 100 metrekare arasında yükselecek. 80 metrekare olanlarda Amerikan mutfak, 100 metrekare olanlarda ise 12 metrekare mutfak olacak. 100 metrekarelik dairede 23 metrekare salon, 6 metrekare balkon, 11 metrekare çocuk odası, 12 metrekare ebeveyn odası var.

Tamamlanan TOKİ Esenler Kentsel Dönüşüm Projesi’nde konutlarına yerleşen vatandaşlarla konuştuk. Volkan Çolak, “Çok beklemedik. Pandemi olduğu için 1 yıl geç teslim aldık. Esenler Oruç Reis'ten buraya taşındık. Çünkü binamız çok eskiydi. Artık depreme dayanıklı bir evimiz oldu. Memnunuz” dedi.

Daireyi dükkanıyla takas ettiğini söyleyen Muhittin Görgeç ise şunları söyledi: “1 aydır buradayız. Memnunuz, çok kullanışlı bir ev. Eski evimizle kıyas bile edilemez. Yapanlardan Allah razı olsun.”

TOKİ Esenler'de daire sahibi Muhittin Görgeç

Sosyal Konut Projesi için TOKİ'ye soru yağmuru: En çok merak edilen konu ortaya çıktı Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan "İlk Evim İlk İş Yerim"de başvurularının başladığı 14 Eylül'den bu yana ALO TOKİ çağrı merkezi ile sosyal medyadan gelen soruların 61 bin 254'üne yanıt verildi.

'Öne çekeceğiz' deyip kandırıyorlar! TOKİ'den sosyal konut projesiyle ilgili önemli 'dolandırıcılık' uyarısı! Sosyal konut projesinde kuralarda öncelik sağlayacaklarını belirterek para talep eden dolandırıcılar türedi. Milyonlarca vatandaşı uyaran TOKİ, söz konusu durumla karşılaşıldığında savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti.

Son dakika: Sosyal konut projesinde başvuru sayısı 3.5 milyona yaklaştı Son dakika haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde başvuru sayısının saat 09.00 itibarıyla 3 milyon 466 bin 250 olduğunu açıkladı.