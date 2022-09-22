Türkiye Gazetesi

Hande Macit kimdir? Almanya’da düşes olan Hande Macit kim, kaç yaşında, nereli? Sosyal medya, Hande Macit isimli genç bir kadının Almanya aristokrasisine dahil olmasını konuşuyor. Genç kadın, 12 yıl önce üniversite eğitimi için Hollanda’ya gitti ve kaderi değişti. İşte; Hande Macit kimdir sorusunun cevabı!

HANDE MACİT KİMDİR?

Mersin Tarsuslu Hande Macit, Avrupa'nın en eski hanedanlarından biri olan Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander Mecklenburg (31) ile masal gibi bir düğünle evlendi.

Almanya'nın kuzeyindeki Mecklenburg Dükalığı'nın sarayının bulunduğu Neustrelitz kasabasında yapılan düğüne 200'ü özel davetli ve Avrupa jet sosyetesinden 500 kişi katıldı.

Mecklenburg Düşesi unvanını alan Hande Macit (29) antika bir düğün aracıyla getirildiği nikah salonuna babası Suphi Macit'in kolunda girdi. Çiftin nikahında İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Düğünden sonra davetlilere yemek verilirken, kasaba halkı da düğüne büyük ilgi gösterdi.

YENİ UNVANI DÜŞES

2010 yılında Hollanda’nın Rotterdam kentine giden Mersinli Hande Macit, bir arkadaşının eğlencesinde tanıştığı Macklenburg Veliaht Presi Georg Alexander ile evlendi. Hande Macit’in yeni unvanı Macklenburg Dükalığı’nda ‘Düşes’ oldu.

TELEFONLA İLETİŞİM KURMUŞLAR

Macit, son anda katıldığı arkadaş eğlencesinde tanıştığı prensle çok mutlu olduğunu belirtti. Eğlence sırasında başlayan tanışma ilerleyen günlerde telefonla iletişim şeklinde devam etti. Hande Macit, Alexander ile iş konusunda da birliktelik kurduğunu söyledi.

“Hayatımda çok büyük bir değişim olmadı” diyen genç kadın, “Türkiye'nin tarihini etkileyen bir olayda yer aldığım için ve Alexander ile evlendiğim için çok mutluyum” sözlerini kullandı.