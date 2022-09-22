Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Yalancıboğaz mevkiinde ormanlık alanda meydana gelen yangın kısa sürede etrafı sardı. Dün saat 12.30 sıralarında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Kızılçam ağaçları ile çevrili alanda çıkan yangına hem havadan hem karadan müdahale edildi. Yangını söndürmek için havalanan helikopter kaza yaptı. Ekiplerin tüm gayretiyle yangın 19 saat sonra söndürülebildi.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN MARMARİS YANGINI AÇIKLAMASI

Yangına sebep olan ve bölgede arıcılık yaptığı belirlenen 85 yaşındaki M.Y. gözaltına alındı. Bölgede felaketin izleri silinmeye çalışılırken sığınmacı karşıtı sözleriyle sıklıkla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan açıklama geldi. Ümit Özdağ, yine çok konuşulacak bir iddiaya imza attı.

YANGINI SIĞINMACILARIN ÇIKARDIĞINI İDDİA ETTİ

Özdağ, bir vatandaş tarafından yayınlanan bölgedeki durumun ciddiyetini ortaya koyan videoyu paylaşıp, yangının ‘sığınmacılar’ tarafından çıkarıldığını ileri sürdü. Özdağ paylaşımına, “Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken sığınmacılar orman yangını çıkarıyor.” notunu düştü.

BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI YALANLADI

Ümit Özdağ’a cevap, İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı’dan geldi. Çataklı, Twitter’dan yaptığı paylaşım ile Özdağ’ın iddialarına şu şekilde yanıt verdi:

“Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha… Şimdi de Muğla’daki yangını sığınmacılar çıkardı yalanını ortaya atmış! İşin asli, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi.”

“İZLE YALANCI”

Çataklı, Özdağ’a ithafen “İzle yalancı” diyerek yangının başladığı arı kovanlarının bulunduğu alandan bir video da paylaştı. Özdağ, Kuşadası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İskender Avcı’nın açıklamalarını referans göstererek, “Tahmin ettiğim gibi. 6 Filistinli ısınmak amacı ile ateş yakıyorlar. Yangın müdahale ile söndürülüyor. Jandarmaya Filistinlilerden bahsedilmemesi için baskı yapılıyor. Bütün Kuşadası suçluları biliyor. İçişleri yalan söylüyor. Her zaman olduğu gibi.” ifadelerini kullandı.