Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM zirvesi sürecindeki gelişmeleri değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın BM Zirvesi’nde yaptığı konuşma insanlığın vicdanı olma, diplomasi yoluyla barışa güç verme ve dünyada daha adaletli bir düzen oluşturma konusunda Türkiye’nin kapsayıcı gücünü bir kere daha gösterdi." açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Türkiye, Tahıl koridoru anlaşması da dahil olmak üzere yürüttüğü bir dizi girişim ile Karadeniz'de ve dünyada barışın temini için istikrar sağlayıcı kilit bir aktör olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımızın bu rolü BM Zirvesi’nde tüm ülkelerden takdir görmüştür.

Sn Cumhurbaşkanımızın, Sn Zelensky ve Sn Putin nezdindeki girişimleri sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye'nin güçlü katkılarıyla Ukrayna ile Rusya arasında savaş esirlerinin mübadelesi gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü diplomasisi, olumlu gelişmeler üretmeye devam ediyor.Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ortaya koyduğu diplomatik performans, Türkiye'nin dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak bir noktada olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır."

Erdoğan'dan, BM Zirvesi sonrası diplomasi trafiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, zirve sonrası İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Japonya Başbakanı Kishida ile ayrı ayrı görüştü.

Sondakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM zirvesi öncesinde Zelenskiy ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda liderlere hitap etmeden önce, Ukrayna Devlet Başkanı Vladiimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dünyanın gözü BM zirvesinde! Erdoğan dakikalar sonra konuşacak Birleşmiş Milletler'in 73. Genel Kurul görüşmelerinde, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil ediyor.