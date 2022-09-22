Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hem atama bekleyen adaylar hem de 27 Kasım’da yapılacak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT ) sonrası aday alımıyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Erbaş, ocak ayında Sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi alımına yönelik gerçekleştirilen sözlü sınavda başarılı olup atama bekleyen adayların tercih yapabilecekleri müjdesini verdi.

TERCİHLER İÇİN TARİH VERDİ

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 3-16 Ocak 2022 tarihlerinde Sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi alımına yönelik gerçekleştirdiğimiz sözlü sınavda başarılı olan ve atama bekleyen adaylarımız, 17 Ekim 2022 itibariyle tercih yapabilecekler. Milletimize ve camiamıza hayırlı olsun. 27 Kasım 2022’de yapılacak DHBT sınavının ardından yine Başkanlığımızca Diyanet Akademisi bünyesinde eğitim için Sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi aday alımına yönelik sınav gerçekleştirilecek. Bütün adaylarımıza muvaffakiyetler diliyorum.

17 üniversiteye rektör ataması listesi! Üniversite rektör atamaları kim nereye atandı? 17 üniversiteye rektör ataması listesi yayımlandı! Üniversite rektör atamaları tamamlandı ve birçok okulda rektör değişikliği yaşandı. Yeni rektör listelerine göre kimin nereye atandığı araştırılıyor. Resmi Gazete’de yer alan atama kararlarına göre toplam 17 üniversitede yeni rektör görev alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarında atamalar gerçekleştirildi. Öte yandan, çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.