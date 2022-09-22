Türkiye Gazetesi

Bakü ziyaretinde Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kadrolarına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu cuma günü muhtemelen kadrolar açıklanmış olacak. Biz ÖSYM'ye gönderdik. Kadro olarak da 9 bini geçen bir kadrodan bahsediyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Ben özellikle yoğun bir talebin olacağını, yüzde 90'ların üzerinde bir doluluğun olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

KAMUYA DÖNÜŞE YOĞUN TALEP

Beyaz reformla yeni dönemde kamuya dönüş için yoğun talep olduğunu belirten Bakan Koca, "Bununla ilgili de 8 bini geçen bir kadro açıklaması oldu. Önümüzdeki dönemde de kamunun her geçen gün güvenilir bir liman olduğunu hepimiz birlikte görmüş olacağız. Kamunun bundan sonraki süreçte özellikle hekimlerimiz için cazip olacağını, hem uzmanlık öğrencisi kadrolarının doluluğunda hem de önümüzdeki dönemde bu kadrolara olan müracaatlarda kamunun ne kadar güvenilir bir liman olduğunu hepimiz birlikte göreceğiz" dedi.

"BU YIL 85 BİN KİŞİ ALINACAK"

Personel alımı ile ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi verdiğini belirten Koca, şöyle devam etti.

“85 bin kişinin alımı bu yıl yapılacak. 85 bin kişinin alımında ağırlıklı olarak 32 bin poliklinik odamıza tıbbi sekreter almak istiyoruz. Dolayısıyla çok gecikmeden zannediyorum 3 veya 4 hafta içerisinde ilk alımlar için ilana çıkılmış olacak. Ama bu yıl için 85 binin hepsini almak istiyoruz ve alacağız. Bu konuda hiç kimsenin bir endişesi ve tereddüttü olmasın ve sabırla bekleyelim."

Bakan Koca'dan 81 ilin sağlık müdürleri ile kritik toplantı! 'Üç kritik hamle yaptık' diyerek duyurdu Sağlık sektöründe 'Beyaz Reform' başlatan hükümet doktorlar başta olmak üzere sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileşitirlmesi için bir dizi uygulamayı hayata geçirdi. Yeni düzenlemelere ilişkin görüşmek üzere 81 ilin sağlık müdürü ile bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız için üç kritik hamle yaptık. Bunlar, sağlıkta şiddet yasasını çıkarmak, malpraktis yasasını çıkarmak ve özlük haklarını yeniden düzenleyen yeni emeklilik ve teşvik sistemini hayata geçirmektir. Bu adımda somut neticeler aldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca açıkladı: 85 bin sağlık çalışanı alımı bu yıl yapılacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koca, sağlık çalışanlarına yönelik yapılan ve ‘Beyaz Reform’ olarak bilinen Ek Ödeme Yönetmeliği’ndeki değişikliğin ardından bir hafta içinde 6 binden fazla hekimin kamuya geri dönmek için başvuru yaptığını belirtti. 85 bin sağlık çalışanı alımıyla ilgili de çalışmaların sürdüğüne işaret eden Koca, Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz" şeklinde konuştu.