Türkiye Gazetesi

Emrah Özcan | ANKARA

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 8 ay kalan seçimler öncesi gözlemlerini anlattı ve şunları kaydetti:

Teşkilat olarak her daim hazırız. Önümüzdeki 8 ayı bir nevi seferberlik olarak ilan ettik. Her kadın seçmene ulaşacağız. Motivasyonumuz çok yüksek. Çok coşkulu, çok verimli ve çok heyecanlıyız. Üyelerimizden 600 bini sahada sürekli aktif bir şekilde çalışıyor. İl, ilçe, mahalle ve mahalleden sonra her sandıkta yönetimlerimiz var. Sandık esaslı bir çalışma modeli belirledik. Her bir sandıktaki kadın seçmene ulaşmak üzere seçim stratejisi uyguluyoruz. Gittiğimiz yerlerde bu çalışmayı koordine ediyoruz.

Kadınlar hem bölgesel hem küresel sorunların çözümü olarak Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ı görüyor. Cumhurbaşkanı’mızın Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki ara buluculuğunu takdirle karşılıyorlar. Dış politikada Cumhurbaşkanı’mızın Türk karakterine uygun dik duruşunun halkta ciddi bir karşılığı var. Pandemiden, savaşlardan, küresel piyasalardan kaynaklı sorunların farkındalar. Tahıl koridorunda olduğu gibi tüm sorunların çözümünü Cumhurbaşkanı’mızda görüyorlar. Avrupa’nın durumu malum. Vatandaşımız artık mukayese yapıyor.

Maaşlara yapılan artışlar ve reformlar alım gücünü artırdı. Özellikle sosyal konut projesi büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, eleştirenlerin dahi hak sahibi olarak bu projeye başvurduklarını belirtiyor. KYK ücretlerinin artmaması, yeni yurtların açılması ve yerleştirme oranlarının çok yüksek olması iyi karşılandı. Öğrenciler yurtlara yerleşemediğinde aileler bize ulaşıyordu. Buradaki taleplerin hızlı bir şekilde çözülmesi anneleri memnun etti.

MUHALEFETİN KARŞILIĞI YOK

Muhalefetin algıyla işleri yürüttüğünü belirten Keşir “Bir helalleşme tutturmuşlar içi bomboş bir şey. Milletimiz itibar etmiyor. Bugün birileri helalleşme diyor arkada bazı yöneticileri farklı beyanat veriyor. Sahada bunun karşılığı yok. Kendi içlerinde dahi görüş birliği yok. Milletimiz bunun farkında” ifadelerini kullandı.

