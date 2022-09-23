Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Yurt içinde ve sınır dışında sürdürülen faaliyerlerde birçok terörist etkisiz hale getirilirken, teslim olan ve yakalanan terörist sayısı da artıyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir teröristin yakalandığını bildirdi.

"İNLERİNDEN KAFALARINI ÇIKARDIKLARI AN..."

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnlerinden kafalarını çıkardıkları an, kahraman evlatlarımız yakalıyorlar" ifadesini kullandı.

Silopi'nin Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde, bir teröristin bölgede devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandığını belirten Soylu, jandarma ekiplerine tebriklerini iletti.

Bakan Soylu'nun paylaşımında, yakalanan teröristle birlikte ele geçirilen kamuflaj malzemeleri, tabanca, şarjör, gece görüş dürbünü, el bombası ve çeşitli malzemelerin fotoğrafı da yer aldı.

SAYI İKİYE YÜKSELDİ

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada da söz konusu bölgede yakalanan terörist sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi.

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