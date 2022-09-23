Detaylar birazdan...
Son dakika: MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist sınırda yakalandı
23.09.2022 - 10:02 | Son Güncelleme: 23.09.2022 - 10:08
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; MİT, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.
Etiketler : MİT,terör,operayon,
912132 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/912132.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER