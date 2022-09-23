Türkiye Gazetesi

Hain terör örgütü PKK ile mücadele yurdun birçok noktasında devam ediyor. Kahraman Mehmetçik tarafından PKK'yı ülke gündeminden silmek ve teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlar düzenleniyor. Elazığ'da “Eren Abluka-38 (Elazığ-Arıcak) Şehit J.Er Cem Havale” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 485 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Operasyonları'nın inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiğini belirtti.

Hakkari'de Eren Abluka-37 operasyonu ile PKK'ya darbe! Cephanelikleri çökertildi İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari Kazan Vadisi’nde 610 Personelin Katılımıyla Eren Abluka-37 Operasyonu Başlatıldı. Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'nın çok sayıda silah ve mühimmatının bulunduğu cephanelik ele geçirildi.

Son dakika haberi... Muş'ta Eren Abluka-36 operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı tarafından Muş'ta 513 personelin katılımıyla Eren Abluka-36 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı.

Eren Abluka terörün finans kaynağını kurutuyor! Diyarbakır'da 1 milyon kök kenevir ele geçirildi "Eren Abluka-34 Narkoterör Operasyonları" Diyarbakır'da devam ederken 29'uncu gününde 65 ayrı noktada hain terör örgütünün finans kaynağı olan 1 milyon 493 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Böylelikle terörün finans kaynağı ağır darbe almış oldu.