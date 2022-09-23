Türkiye Gazetesi

Okul bahçesinde fenalaşalarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü Küçükçekmece Halkalı’daki bir ortaokulda yaşanan olayda öğle tatili sırasında bahçede duran ortaokul 2. sınıf öğrencisi Samet Gül (12), birden fenalaşarak yere yığıldı. Öğrenciler ile öğretmenler yaşadıkları şokun ardından ilk müdahaleyi yapıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki Gül’ü ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

ANNE ŞİKAYETTE BULUNDU

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, haber verilmesi üzerine çocuğun annesi ve dayısı okula geldi. Oğlunun öldüğünü öğrenen anne Sevdet Gül, sinir krizi geçirdi. Yaşıtlarından bir grubun, ölmeden önce oğlu Samet Gül ile kavga ettiğini öne süren anne Sevdet Gül ile dayı Cüneyt Gül, ihmal olup olmadığının araştırılması için emniyete giderek şikayette bulundu. İddiaların araştırılmasını isteyen aile, konunun takipçisi olacağını söylemişti.

Polis, Halkalı'daki ortaokulda teneffüste fenalaşan ve ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden S.G'nin ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Fotoğraf-İHA

ÖNCE GÖZETİME ALINDI SONRA TUTUKLANDI

S.G'nin,hayatını kaybetmeden yaklaşık yarım saat önce aynı okulda öğrenci olan M.N.O. ile kavga ettiğini belirleyen ekipler, çocuğu gözetim altına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KÜÇÜK ÇOCUK KALP HASTASIYMIŞ

Öte yandan S.G'nin kalp hastası olduğu öğrenildi. Acılı anne Sevdet Gül ise olay hakkında gözyaşları içinde konuşmuş ve “Ben sabah Samet’imi kardeşi ile beraber okula sağlam gönderdim. Okuldan saat 12.45 geçe oğlumun ölüm haberi geldi. Aradılar, oğlun okulda bayılmış dediler. Ben gittim bahçede öğretmenler beni görünce paniklediler. Ama ben çocuğumu göremedim ama uzaktan gördüm. Hırkasından tanıdım çocuğum, baygın bir şekildeydi, ambulansla beraber içeri girdik. Kim yapmış, kim sebep olmuş? Kasten olmamıştır, kimse kimsenin canını kasten acıtmaz. Hocaların da evlatları vardır” ifadelerini kullanmıştı.

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