Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül'de terminal içerisinde yaptığı denetimlerde Ankara’dan İstanbul’a gelen bir yolcudan şüphelendi. Güvenlik kameraları üzerinden takibe alınan yolcu, taksi beklediği sırada polis ekiplerince durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrolde kimliğin sahte olduğundan şüphelenen ekipler, şahsı parmak izi kontrolüne götürdü.

3 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT OLMUŞTU

Kimliğin sahte olduğunun belirlenmesi üzerine parmak izi kontrolü yapılan şüphelinin, 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinelerinin güvenliğini sağlayan 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olduğu iddiasıyla aranan Rıdvan Hozman olduğu tespit edildi.

Terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan aranan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika: MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist sınırda yakalandı Son dakika haberine göre; MİT, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu 'Lehenk' kod adlı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından ' Alişer' kod adlı Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.