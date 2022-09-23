Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Attığımız adımda, tahıl koridoru ve esir takası sürecinde hamdolsun 4 milyon tonu aşan bir gidiş oldu. Hala devam ediyor. Rusya tarafından gelecek tahıl da çok önemli. Süreç başladığında en önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu yapmamız gelişmiş ülkeleri de hareketlendirecektir.

RUSYA VE UKRAYNA'NIN ESİR TAKASI

200 ismin üzerinde durmuştuk. Bu 200 ismin hepsi bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu isimdi, bu ismi Rusya'ya gönderdik. Bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'BENİMLE MİSİNİZ' AÇIKLAMASI

O bizim derdimiz değil, onların derdi. Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı şekilde yola devam ediyor. Onlar da kararsız şekilde yola devam ediyor.

ERDOĞAN'IN CENTRAL PARK'TAKİ YÜRÜYÜŞÜ

Central Park'ta yanımıza gelen dünyanın değişik ülkelerinden dostların hepsi ummadığım, beklemediğim şekilde farklı yaklaşımlarla, farklı sorularla bize karşı olan teveccühlerini gösterdiler.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti sonrası önemli mesajlar: Savaşın ödettiği bedeli kimse artırmamalı Son dakika... BM Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York ziyaretini sona ermesinin ardından Türkevi'nde gazetecilerin sorularını cevapladı. Ziyareti değerlendiren Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada ne denli önemli bir rol oynadığının anlaşıldığını söyledi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kısmi seferberlik ilanı kararına ilişkin ise ''Savaşın ödettiği bedel ortada kimse bunu artırmamalı'' dedi.