Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Eylül günü saat 12.30'da Yalancıboğaz mevkiinde başlayan orman yangını çıkmış ve ekipler canla başla yangının sönmesi için yoğun müdahalede bulunmuştu. Havadan ve karadan devam eden müdahalelerle yangın bir gün sonra ekiplerin yoğun mücadelesi ile kontrol altına alınmıştı. Yangını söndürme çalışmlarına vatandaşlarda katılmış ve ekiplerle beraber alevlerle mücadele etmiştiler.

Yangında alevlerin askeri bölgeye sıçramaması için havadan 36 helikopter ve 14 uçak, karadan da Bin 600 personel yangını söndürmek için canları pahasına alevlerle mücadele etti. Yangın esnasında orman muhafaza memuru dumanlardan etkilenmiş ve sağlık kuruluşuna kaldırılmıştı.

TÜRK BAYRAĞININ ALEVLERE TESLİM OLMAMASI İÇİN ÇABALADILAR

Yalancıboğaz mevkiinde başlayan ve rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan orman yangını, bölgedeki askeri üsse ait yüksek bir tepede bulunan dev Türk Bayrağının hemen yanına kadar yaklaşması üzerine yer ekipleri bayrak çevresinde bulunan ağaçları temizlerken, havadan da helikopter ile bölgeye sürekli olarak su boşaltıldı.

Helikopter tarafından bölgeye su atılması ve yer ekiplerinin iş makinesi ile koordineli çalışması sonrası Türk Bayrağı alevlere teslim edilmedi.

Ümit Özdağ’ın Marmaris’i sığınmacılar yaktı iddiasına Çataklı’dan cevap: İzle yalancı Marmaris’te çıkan yangının sığınmacılar tarafından çıkarıldığını iddia eden Ümit Özdağ’a cevap İçişleri Bakan yardımcısı İsmail Çataklı’dan geldi. Yangının 85 yaşındaki bir arıcı tarafından çıkarıldığını belirten Çataklı, Özdağ’a ‘yalancı’ dedi.

Marmaris yangınına yardıma giden helikopter düşmüştü...Kazada sağ kurtulan Türk pilot o anları anlattı Marmaris'te çıkan yangın için Kastamonu'dan havalanan ve Denizli’nin Çardak ilçesinde düşen helikopterde 2 Rus personel ölmüş ve ve 5 kişide yaralanmıştı. Dehşet veren helikopter kazasından sağ olarak kurtulan Türk pilot Ömer Kaan Çakır, yaşanan o korku dolu anları ilk kez anlattı. Yere çarpma esnasında kemerinin açılması sonucu helikopterden fırlaması sonucu hayatta kalan Çakır, “Neler yaşandığını hatırlamıyorum” dedi.

Marmaris'te orman yangınından sevindiren haber! Yangın kontrol altına alındı Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Bölgeye ekipler sevk edildi, müdahale sürerken Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Marmaris’teki orman yangınına 14 uçak, 35 helikopter ile havadan müdahale edildiğini bildirdi. Ayrıca Kastamonu'dan Marmaris'e yangın için giden söndürme helikopteri Denizli'de düştü ve 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Öte yandan yangına ilişkin Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, arıcılık yapan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 5 personel ve 1 vatandaş tedavi tamamlanarak taburcu edilirken sabahın erken saatlerinde yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.