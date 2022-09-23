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MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi Sondakika... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgesine havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getiildiğini duyurdu.
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri, huzur ve güvenlik ortamının bozulmasına izin vermiyor. PKK'lı teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor. Son olarak MSB Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi MSB, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.