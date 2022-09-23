Türkiye Gazetesi

Genel af çıkacak mı? 2023’te genel af ceza indirimi var mı? Genel af bekleyen yüzbinlerce mahkum yakını konuyla ilgili son açıklamaları yakından takip ediyor. Covid-19 izinleri sonrası genel af talepleri daha sık gündeme getirilmeye başlanmıştı. AK Parti’den son dönemdeki en net genel af açıklaması, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’dan geldi.

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Yazıcı, bir gazetecinin "Şu anda gündeminizde genel bir af ya da infaz düzenlemesiyle ilgili çalışma var mı?" sorusuna "Bir af veya infaz düzenlemesi söz konusu değil, net." şeklinde cevap verdi.

GENEL AF İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

Türk Ceza Kanunu'nun 65. maddesine göre, genel af halinde kamu davaları düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

Genel af halinde, soruşturma yürütülen ve henüz dava açılmayan soruşturmalarla ilgili dava açılmaz. Haklarında hüküm verilip henüz kesinleşmeyenler ve davası açılıp mahkemesi devam edenler hakkında davanın düşmesine karar verilir.

Haklarındaki hüküm kesinleşip henüz infaza başlanmayanlar ile ilgili cezalar infaz edilmez. İnfaz edilmekte olanlar derhal serbest bırakılır. Genel af çıkartılırsa adli sicil kayıtları da silinir.

TÜRKİYE’DE GENEL AF

Türkiye Büyük Meclisi tarihindeki ilk "genel af" yasası 7 Ocak 1922'de çıkarıldı.

Cumhuriyet'in kuruluşundan kısa süre bir sonra 26 Aralık 1923'de ikinci genel af yasası çıktı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yıldönümü dolayısıyla 26 Ekim 1933'de yeni bir af düzenlemesi yapıldı.

27 Mayıs 1960'ta gerçekleştirilen askerî darbe sonrasında 26 Ekim 1960'ta genel af yasası çıkarıldı. Yasayla, kusurdan doğan suçlarla, üst sınırı beş yılı geçmeyen cezalara af getirildi.

22 Aralık 2000'de Rahşan Ecevit'in önerisiyle çıkarılan, devlete karşı işlenen suçlar dışındaki suçlara erteleme veya şartlı salıverme getiren yasa ülkemizde çıkan son Genel Af yasası olmuştu.

Binlerce mahkumun gözü kulağı bu haberde! MHP 'Genel af' için harekete geçti MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hukuk kurmayı Feti Yıldız’ın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşeceğini açıklamasının ardından, binlerce tutuklu ve mahkum yakının beklediği 'genel af' tartışamları yeniden gündeme taşındı.