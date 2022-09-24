Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 117'nci gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki aileler gece saatlerine rağmen evlatları için HDP il binası önünde yatak serip evlatlarını bekliyor.

"OĞLUM GELENE KADAR HER GECE BURADAYIM"

Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyleyerek, montu ve kimliğinin il binasından çıktığını vurguladı. Gece nöbetine evladı gelene kadar devam edeceğini aktaran Begdaş, "Oğlum bu kapıdan gitti, artık dayanacak gücümüz kalmadı. HDP nasıl çocuğumu götürdüyse geri getirsin, vicdana gelsinler. Kürtleri savunuyoruz diyorlar peki ben burada neyim, madem çok Kürtleri seviyorsa kendi çocuklarını da göndersinler. Sokaklarda ağza alınmayan lafları bize söylüyorlar, ya oğlum buraya gelecek ya da sonuna kadar mücadeleme devam edeceğim. Oğluma sesleniyorum, nasıl seni götürdülerse seni getirmeyene kadar buradan gitmeyeceğim. Oğlum gelene kadar her gece buradayım" dedi.

“ÇOCUĞUMU ALMADAN BU KAPIDAN AYRILMAYACAĞIM”

5 yıldır evlat hasreti çeken baba Şadin Elhaman da gece gündüz demeden nöbete devam edeceklerini kaydetti. Evladını almadan gitmeyeceğini söyleyen baba Elhaman, “5 yıldan fazladır evladımı kandırıp dağa götürmüşler, ben onun peşinden gitmediğim yer kalmadı. Türkiye’de gitmediğim yer kalmadı, en son dağda olduğunu öğrendik. Gittikten 1 yıl sonra videosu yayınlandı hiç sesini bile duymadık. Ben o çocuğu sizin için yetiştirmedim, çocuğumu almadan bu kapıdan ayrılmayacağım. Gece gündüz buradan kalkmayacağız, çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz, 4 yıldır bu kapıdayım yaz kış fark etmez evladımı almadan bu kapıyı terk etmeyeceğim” diye konuştu.

Bakan Soylu'dan evlat nöbetinin 4. yılında çarpıcı mesaj: PKK'yı söküp atmak ABD'yi söküp atmaktır İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır'da evlat nöbetinin 4. yılında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, açıklamasının bir bölümünde ''PKK ve YPG'nin patenti ABD'dedir. Onlar olmasa böyle bir terör örgütü olmaz. Bizim ABD'ye ve Avrupa'ya ihtiyacımız yok. Bizi zayıflatmak için her türlü senaryoyu uyguluyorlar'' ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde acılı bekleyiş sürüyor: 3 yıl geride kaldı Kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019’da oturma eylemi başlatan ailelerin destansı direnişi 3 yılı geride bıraktı 4’üncü yılına girdi. Çocuklarının kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'liler, her fırsatta yüreği yanan annelerin eylemini engellemeye ve provoke etmeye çalıştı ancak anneler pes etmedi. Gözleri yaşlı olan anneler kararlılıkla çocuklarını beklemeyi sürdürüyor.

Evlat nöbeti dördüncü yılında Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi dördüncü yılına girdi.

Evlat nöbetindeki annelerden Kılıçdaroğlu’na 'Demirtaş' tepkisi Muş’ta 67 haftadır evlat nöbetinde olan anneler, cezaevindeki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest kalmasını istediği açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.