Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Ele geçirilen kullanıcı hesabının yeni kullanıcı hesapları tanımlama yetkisi olduğundan 3 yeni kullanıcı hesabı tanımı yapıldığı da tespit edildi. Ayrıca, yetkisiz erişime konu dinamik raporlama ekranı üzerinden ‘toplu SMS gönderimi’ yapılabildiği ve üniversitede çalışan akademik ve idari personelin kimlik, iletişim ve özlük bilgilerine erişim sağlanabildiği anlaşıldı. İhlalden etkilenen kişi sayısının 5 bin 698 olduğu tespit edildi. Veri sızıntısının Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) bildirilmesinin ardından KVKK da konuyla ilgili inceleme başlattı. Kurum, Marmara Üniversitesi tarafından yapılan ihlal bildirimini ilan ederken, ihlale ilişkin inceleme devam ediyor. Sızıntıya sebep olan durum, kişi veya kişiler araştırılıyor.

Samsung'dan siber saldırı açıklaması: Bazı kullanıcıların bilgileri çalındı Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni bir siber güvenlik saldırısı gerçekleştiğini açıkladı. Bu yılın başlarında gerçekleşen bir saldırıda (izinsiz girişte) bilgisayar korsanları Galaxy kaynak kodunu ele geçirmişti. Bu defa ise saldırganlar bazı müşterilerin kişisel bilgilerini ele geçirdi.