Türkiye Gazetesi

İstanbul’da bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde okuyan 3. sınıf öğrencisi Nezaket Akbulut, zorunlu staj için Kâğıthane’deki bir koleje başvurdu. Önceki sabah görüşme yapmak için koleje giden Akbulut’un iddiasına göre okul müdür yardımcısı Ö.Ö “Bizim kendi kılık kıyafet yönetmeliğimiz, kurallarımız var. Okulumuzda başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunamaz. Eğer staja başlamak istiyorsan başörtünü çıkar. Aksi hâlde seni kabul etmeyiz” dedi. Bu sözler karşısında şoke olan genç kız, Ö.Ö. ve kolej hakkında suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan soruşturma başlattı. Adliyeye de okula giderken giydiği kıyafetlerle geldiğini vurgulayan Akbulut “Görüşmede sınıf arkadaşım da vardı. O başı açık diye staja alındı. Yaşadığım ayrımcılıktan dolayı çok kötü hissettim. Bu işin peşini bırakmayacağım” ifadelerini kullandı.

Bu çağda bu kafa! Albay başörtüsünü yasakladı Kamuda başörtüsü yasağı 2013’te, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) ise 2017 yılında kalkmasına karşın Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun’un, yayımladığı iç emirle, fabrikadaki personele ve ailelerine başörtüsü ve sakal yasağı koyması tepki çekti.

'Başörtülü psikolog olmaz' demişti: Prof. Dr. Üstün Dökmen’in skandal sözlerine tepki yağıyor Konuk olduğu YouTube kanalında başörtülüler ile ilgili skandal bir açıklamaya imza atan Prof. Dr. Üstün Dökmen’in sözlerine tepki yağıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "28 Şubat bakiyesini kimi kendini bilmezlerin başörtülü kadınlara yönelik hezeyanlarında görüyoruz" sözleriyle tepkisini göstermesinin ardından birçok ünlü isim de Dökmen'in ayrıştırıcı tavrına karşı eleştiride bulundu.