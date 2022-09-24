Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına bir darbe daha vuruldu. İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonlarının 44'üncü gününde; Diyarbakır'ın Lice ilçesi Yalaza Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 62 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

"İNANÇLI VE KARARLI BİR ŞEKİLDE BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR"

Gerçekleştirilen faaliyetlerde; 155 bin 950 kök kenevir, 168 bin kök skunk, 450 kg. toz esrar, 180 kg. kubar esrar, 4 bin metre sulama hortumu ile 3 adet su motoru ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

Operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı tarafından Elazığ’da 485 personelin katılımıyla Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu başlatıldı.