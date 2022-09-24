Türkiye Gazetesi

Siber hırsızlar iş başıdna ancak emniyet ekipleride peşinde. Birçok vatandaşa sahte e posta yollayan hackerlar düzenelenen çalışmalar ile yakayı ele verdi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hacker çetesinin sahte e-posta atarak oltalama yöntemini kullandıkları, bu şekilde birçok vatandaşın giriş bilgilerini ve şifrelerini çaldıklarını tespit etti.

7 İLDE BÜYÜK OPERASYON

Bunun üzerine başlatılan çalışma kapsamında Diyarbakır merkezli, İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Sakarya ve Antalya'da 90 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli suç unsuru materyallerle yakalandı.

6 TUTUKLU

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümlerince olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.

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