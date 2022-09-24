Türkiye Gazetesi

Hain ve bölücü terör örgütü PKK ile mücadele sürerken örgütün cephanelikleride ele geçiriliyor ve böylece PKK'nın silah kaynağına darbe vurulmuş oluyor. Tendürek Dağı'nda arama çalışmaları yapan Mehmetçik hain terör örgütünün barınaklarında çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

VAN VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı kırsalında PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 74 bin 200 adet 7.65 mm AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait bin 400 adet 5.56 mm fişek ve 40 adet 14.5 mm mühimmat ele geçirildi” denildi.

Son dakika: PKK'nın finans kaynağına 'Eren' darbesi! Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi Son dakika haberine göre; Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 62 ayrı noktada 168 bin kök skunk, 155 bin kök kenevir ile 450 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Son dakika: MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist sınırda yakalandı Son dakika haberine göre; MİT, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu 'Lehenk' kod adlı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından ' Alişer' kod adlı Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Bakan Soylu açıkladı, Silopi'de bir PKK'lı yakalandı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir PKK'lı teröristin yakalandığını duyurdu.