Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından acı bir geldi. Batı ülkelerine doğru kaçak yollarla gitmeye çalışan göçmenlerin yer aldığı bot battı. İlk belirlemelere göre 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

SAHİL GÜVENLİK BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Babakale köyü açıklarında bir botun battığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından ilk belirlemelere göre 14 kişinin kurtarıldığı, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, ilk belirlemelere göre batan bottaki kişi sayısının 20 civarında olduğunu söyledi.

Kayıp kişiler için arama başlatıldığını belirten Aktaş, "Yerleri tespit edilenler var, çalışma devam ediyor." dedi.

Suriye açıklarındaki göçmen faciasında bilanço arttı: 71 ölü Lübnan'dan yola çıktıktan sonra Suriye kıyılarında batan göçmen teknesindeki acı bilanço artıyor. Teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e yükseldi.

Bir göçmen faciası daha! Tartus kıyılarında 34 ceset bulundu Bir göçmen faciası haberi daha geldi. Suriye'nin Tartus kenti kıyılarında bulunan botta 34 göçmenin cesedi bulundu.

Kaş açıklarında ‘Mayday’ çağrısı: Faciaya ramak kala 300 kaçak göçmen kurtarıldı Antalya’da Kaş’ın 103 mil açığında seyreden 20 metre uzunluğundaki bir gemiden imdat çağrısı yapıldı. Gemide tespit edilen 300 kaçak göçmen yakın noktadan geçen kargo gemisine alındı. Göçmenler ve imdat çağrısı yapılan gemiyi karaya getirmek için Sahil Güvenlik botları çalışma başlattı.