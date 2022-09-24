Türkiye Gazetesi

Bir dizi açılış programı için Trabzon'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli açıklamalarda bulundu. 22 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin altyapısını güçlendirmek ve eksikliklerini gidermek için büyük bir mücadele verdiğini hatırlatan Bakan Soylu, "Bugün Türkiye'de eğer savunma sanayiinde yüzde 20'lerden yüzde 80'lere gelmemiş olsaydık, kendi helikopterimizi, kendi insansız hava aracımızı, kendi mühimmatlarımızı üretmemiş olsaydık bizi bugün terörle boğacaklardı" dedi.

"BU YIL TİR TİR TİTREYECEKLER"

"Eğer biz bugün enerjide, yenilenebilir enerji dahil olmak üzere, barajlarımızı onların arzu etmemesine rağmen gerçekleştirmemiş olsaydık, elimizi açacaktık" diyen Soylu, "Avrupa, Amerika 100-200 yılı hesap ediyormuş. Hani nasıl hesap ediyor? Rusya eğer gazı vermezse bu yıl tir tir titreyecekler. Hiçbir şeyi hesap ettikleri yok, burunlarının önünü göremiyorlar. Onların bir tek hesabı vardır; Müslüman memleketleri, dünyanın doğusunu sömürmek, insanları köleleştirmek. Dünyada ses çıkartacak tek bir ülke var. Bunun için bizim ülkemize saldırıyorlar ama başaramıyorlar. O ülkenin adı Türkiye'dir, o Milletin adı da Türk milletidir" diye konuştu.

"ERDOĞAN'IN AYAĞINA TIPIŞ TIPIŞ GELDİLER"

Gıda krizini çözebilmek ve tahıl koridorunu açabilmek için herkesin Türkiye’nin ayağına geldiğini belirten Bakan Soylu, "Kalktılar Türkiye'nin ayağına, Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağına tıpış tıpış geldiler. Sizin ortaya koyduğunuz irade, sizin güçlü duruşunuzla birlikte" dedi.

"GÖREVİMİZ SADECE TÜRKİYE'Yİ ZENGİN BİR ÜLKE HALİNE GETİREBİLMEK DEĞİL"

Türkiye’nin batıya karşı verdiği mücadelenin önemine vurgu yapan Bakan Süleyman Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Irak’a demokrasi getireceklerdi, Irak’ı istikrarsız hale getirdiler. Suriye’de vekalet savaşları başlattılar. Afganistan’ı afyon eroin tarlası haline getirdiler. Pakistan’ı istikrarsız hale getirdi, Libya’da iç siyasi gerginliği hala devam ettiriyor, Lübnan’ı ekonomik krizin içine itti. Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa, dünyanın neresinde bir mazlum varsa, dünyanın neresinde bir mağdur varsa, dünyanın neresinde yer altı zenginliği olan bir ülke varsa onu sömürebilmek, onları köleleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bizim görevimiz sadece Türkiye’yi zengin bir ülke haline getirebilmek değil, Amerika ve Avrupa’nın elinden Ortadoğu’yu da mazlum milletleri de almak ve dünyaya yeni bir anlayış ortaya koymaktır. Bir çalışacağız, gayret göstereceğiz. Hepiniz göreceksiniz 2023’ten sonra yürüyen bir Türkiye değil, Tayyip Erdoğan liderliğinde koşan bir Türkiye ile bütün dünyaya bu ülkenin gücünü göstereceğiz.”

Bakan Soylu: Tıpış tıpış Erdoğan'ın ayağına geldiler Kırklareli'nde Polisevi Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Soylu, "Avrupa, ne pandemi meselesinde, ne de enerji meselesinde burnunun önünü göremeyecek derecede bir stratejik eksikliğinin içine düşmüştür." dedi.