Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Kirişci, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana Türkiye siyasetinin bütün genetik kodlarını değiştirerek bunu olumlu manada siyasete, ekonomiye, büyümeye, istihdama, ihracata, ülke yararına olabilecek her türlü alanlara yansıtmayı başarmış özel bir hareketin adı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı ekonomik sıkıntılara değinen Kirişci, 2001'de Türkiye'nin ekonomik çöküş yaşadığını anımsatarak, "Bu zor şartlarda siyaset sahnesine çıkan AK Parti, bu manada 20 yıllık bir iktidar olarak çok başarılı hizmetlere belki de hiç kimsenin aklına gelmeyecek hizmetlere, bu ülkenin bu aziz milletin yararına adım atmış, bu hizmetleri birer birer vatandaşların istifadesine sunmuştur" diye konuştu.

TARIMSAL DESTEK 40 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman üreticinin yanında olduğunu anlatan Kirişci, "O gün için 1,8 milyar lira olan tarımsal destek bugün 40 milyar liraya yükseldi ve sadece bizim verdiğimiz destekler mi hayır başka bizim yatırım desteklerimiz var. Ziraat Bankası enflasyonu biliyorsunuz 0 faizli kredi veriyor. Yüzde 3,5,10'la şu anda politika faizi yüzde 12'ye çekildi, yüzde 12 ile kredi kullandırıyor. Peki kredilerin sübvanse edilen kısmını kim karşılıyor elbette devletin hazinesi. Dolayısıyla çiftçilere vermiş olduğumuz krediler de dahil şöyle bir bakıldığında tarıma çok önemli destek veriliyor" ifadelerini kullandı.

"DÜNYADAKİ SAYILI ÜLKELERDEN BİRİSİ HALİNE GELDİK"

AK Parti iktidara geldikten sonra savunma sanayisinde ciddi atılımlar olduğunu ifade eden Bakan Vahit Kirişci, şimdi artık dünyanın Türk savaş uçağının pistten ne zaman havalanacağını beklediğini söyledi.

Bakan Kirişci, "2002'den bu yana savunma sanayisine çok büyük önem verdik. Savunma sanayisine verdiğimiz önem sayesinde bugün yerlilikte yüzde 80'lere dayandık yüzde 20'lik bir kısmı kaldı. Herkes şimdi bizim kendi savaş uçağımızın ne zaman piste ineceğini veya pistten teker kaldıracağını bekliyor çünkü İHA ve SİHA'ları üreten dünyadaki sayılı ülkelerden birisi haline geldik. Bir ülke paramızla bize bu İHA'ları adeta toplattı geri çekti toplattı geri çekti ama gördük ki bunu kendimizin üretmesinden daha güzel, doğru, isabetli bir şey olamazdı" dedi.

Programın ardından Kirişci ve beraberindekiler, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen önceki dönem milletvekilleri, il başkanları, merkez ilçe başkanları ve belediye başkanları ile yapılan toplantıya iştirak etti.

"UKRAYNA'DA BAYRAKTAR KONUŞULUYOR"

"Bir ülke paramızla bu İHA'ları adeta koklattı, geri çekti, koklattı, geri çekti. Ama gördük ki bunu bizim, kendimizin üretmesinden daha güzel, daha isabetli bir şey olamazdı" diyen Kirişci, "Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar. Allah onları yetiştiren Özdemir Bayraktar’dan ve bütün ailesinden razı olsun ve Özdemir Bayraktar’a da bu vesileyle rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Böyle evlatlar bugün İHA’ları ve SİHA’ları üretti. Mevkidaşım olan Ukrayna’nın Tarım Bakanını, 24 Mat sanırım, bir telefon görüşmesinde ‘Şu anda neredesin?’ dedim, ‘Sığınakta kendimi gizlemeye çalışıyorum’ dedi. ‘Peki oraya nasıl geçtin, sığınağa?’ ‘İHA’lar ve SİHA’lar, Bayraktar sayesinde geçtim’ dedi. Elhamdülillah artık Ukrayna'da Bayraktar konuşuluyor. İHA’lar, SİHA’lar, ANKA’lar,Gökbey’ler konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

"BİLSİNLER Kİ DÜŞMANLARIMIZIN UYKULARI KAÇACAK"

Türkiye'nin artık global bir oyuncu olduğuna vurgu yapan Kirişci, şunları kaydetti:

"Yeni bir yüz yıl başlıyor ve yeni yüz yıl inşallah Türkiye yüz yılı olacak. Türkiye bu yeni yüzyılda bütün marifetlerini maharetlerini barış, sevgi, kardeşlik, hoşgörü adına ortaya koyacak bunu üretim, istihdam, cari açığı önleme ve bunu ülkeye refah olarak yansıtmaya devam edecek. Hani derler ya dostlarımız bizim bu durumumuzdan mutlu olacaklar ama bilsinler ki düşmanlarımızın da uykuları kaçacak. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin bir karış toprağına en ufak bir şekilde gözle farklı bakan bir ülke değiliz ama hadsizlik yapana da haddini bildiririz. Sakarya Meydan Muharebesi'nde orada o günkü İngilizlerin kışkırtmasıyla hadsizliğini sergileyen bu adalar denizinin öbür yakasındaki komşumuzun eğer bu davranışı tekrarı halinde bilsin ki faturası da ağır olur. O eski Türkiye artık yok. Artık her şeyiyle kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir Türkiye var."

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