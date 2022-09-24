Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar,

Sakarya bugün bir başka. Bugün de yarın da beraberiz ve fetihlere koşacağız.

Uzun yollardan geldim. Özbekistan'a gittim. BM Genel Kurulu'nda hitabımızı yaptık. Dünya liderleri ile Türkevi'nde 3 gün birebir görüşmeler yaptık.

Yaptığımız görüşmelerden ülkeme selamlar var, sevgiler var. Niye? Afrika'da Türkiye var, Arakan'da, Asya'da Türkiye var. Her yerde Türkiye var.

KILIÇDAROĞLU'NUN SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ GAFINA TEPKİ

Ezelden beri Sakarya bizi bilir. Sakarya'yı bilmeyenler Sakarya Meydan Savaşı'nın burada yapıldığını sanır. Bay Kemal Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor. Belediye başkanı olmuştu, Kağıthane'ye Kağıttepe diyordu. Ülkemiz bunların eline kalırsa halimiz nice olur. Sakarya'yı bilmeyenler meydanın altındaki otoparkı seçim vaadi olarak söyler. 40 yıldır Sakarya'nın her karışında izimiz var.

"TÜRK'ÜN VİYANA KAPILARINDAN ÇEKİLİŞİNİN SON NOKTASI..."

Milli mücadele zaferinin 100. yılını bu sene yaşarken, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'e bir adım yaklaşıyor. Türk'ün Viyana kapılarından çekilişinin son noktası ve yeniden ilerlemeye başlaması olan Sakarya Meydan Muharebesi'ni geride bırakmıştık. Bay Kemal bunları bilmez. Ama alışacak. Adapazırı bölgesi milli mücadelede işgal kuvvetlerinden yüz bulan Ermeni ve Rum çetelerine karşı destansı mücadele vermiştir. Adapazarı Sakarya Meydan Savaşı'ndan aylar önce düşmanı bu topraklardan söküp atmıştır. Halit Molla, İpsiz Recep ve Necati Bey başta olmak üzere Adapazarı kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyorum.

"BAY KEMAL SEN BU AÇILIŞLARDAN ANLAR MISIN?"

Toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar lirayı bulan 203 projenin toplu açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bay Kemal sen bu açılışlardan anlar mısın? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla beraber musluk açıp kapatmaktan anlar. Eğitimde, 42 ayrı projenin resmi açılışını bugün buradan yapıyoruz. Sakarya Üniversitemizin ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemizin inşası tamamlanan birimlerin açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. Aralarında 100 yataklı acil durum hastanesinin de bulunduğu 250 milyon liralık sağlık yatırımlarını hizmete açıyoruz. 60 kilometrelik Kaynarca-Karasu yolunun inşası biten 49 kilometrelik kısmını bugün açıyoruz. Kalan kısmı en kısa sürede tamamlıyoruz. Muhteşem bir katılım var. Buraya gelene kadar zaten yollar, sağ sol tıklım tıklım doluydu. Bu yolun tamamının hizmete girmesiyle yolculuk 70 dakikadan 40 dakikaya inecek.

SAKARYA'YA YAPILAN BÜYÜK YATIRIMLAR

Enerjide çok sayıda iletim hattında yapılan yenileme çalışmalarının ve trafo ilavelerinin resmi açılışını da bugün yapıyoruz. Çeşitli ilçelerimizde İller Bankası tarafından inşa edilen kanalizasyon, içme suyunun resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Arifiye-Pamukova tren hattında inşa edilen alt geçidi, emniyet müdürlüklerimizin hizmet binalarını bugün açıyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ulaşımdan altyapıya 58 kalemde 725 milyon liralık yatırımı şehrimize kazandırdı. Şehir genelinde 238 milyon lira maliyetle 401 kilometre asfaltlama ve beton yol çalışması yaptı. Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye, Kocaeli, Taraklı, Karasu, Pamukova, Geyve, Akyazı, Kaynarca ve Ferizli belediyelerimiz de pek çok kıymetli yatırımı vatandaşlarımızın hizmetine sundu. 1 milyar 100 milyon lirayı bulan yatırımlarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sakaryamıza kazandırdığımız eser ve hizmetler bunlardan ibaret değil. Son 20 yılda toplam 42 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 486 adet derslik, ikinci devlet üniversitesi olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni kurduk. Yurt binaları açtık. Toplam 71 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda toplam yaklaşık 3 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 22 hastanenin aralarında olduğu 57 adet sağlık tesisini kazandırdık. Halen 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanemizle 7 adet sağlık tesisimizin inşaatı sürüyor. 7 bin 362 konutu tamamladık, 1139 konutun inşası devam ediyor. Sakarya'da 900 bin metrekare bülyüklüğü sahip 7 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. 250 bin konut projesi kapsamında Sakaryamıza 2 bin 750 konut inşa edeceğiz. Serdivan Millet Bahçesi'ni de hizmete açtık.

133 kilometreden devraldığımız bölünmüş yolu 401 kilometreye ulaştırdık. Kuzey Marmara Otoyolu, çevre yolu dahil İznik-Mekece, Sakarya-Taraklı, Geyve-Taraklı turizm bağlantı yolunu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Çok sayıda yol projesini de önümüzdeki ve sonraki yıl bitirerek hizmete açıyoruz. Daha önce sözünü verdiğimiz Karapürçek yolunun inşasına bu yıl başlıyoruz. Sakarya'yı hızlı tren ile buluşturmakla kalmadık, fabrikasını da burada kurduk. Karasu Limanı'nı tamamlayıp işletmeye açtık. Şehrimize 2 baraj, 4 gölet inşa ettik. 3 baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz. Ballıkaya Barajı'nın inşaat çalışmalarında sona yaklaştık. Fiziki gerçekleşmeleri yüzde 60 bulan Geyve-Doğantepe-Merkez-Beşevler Barajları 17 bin dekar araziyi sulayacaktır. Sakaryalı çiftçilerimize 2 milyar lira tutarında tarımsal destek sağladık. Sanayi ve teknolojide Sakarya'da son 20 yılda bir endüstri, 5 yeni organize, 1 tekno park, 22 ARGE merkezi, 4 tasarım merkezi kurduk.

6'LI MASAYA TEPKİ

Geçtiğimiz ay tekstil, makina, gıda, mobilyaya kadar 44 yeni fabrikayı Sanayi ve Teknoloji Bakanımız hizmete açtı. Şehrimizde 326 binin üzerine aktif sigortalı sayısı çıktı. Biz birileri gibi yarısı yalan, yarısı yanlış, bir kısmı da iftiradan ibaret boş laflarla milletimizin vaktini heba etmiyoruz. Eserlerimizle, hizmetlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla konuşuyoruz. 2023'te bir kez ülkemizi eserlerimizle şenlendirdiğini, kimin yerlerinde yeller estiğini göreceğiz. Şimdi malum bir 6'lı Masa'ları var. Bu 6'lı Masa'dan bir şey çıkar mı? Her toplantıda sadece bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklar onu konuşuyorlar. Birileri ülkeyi yönetmeyi, kurdukları masaya oturtmayı, güya gizli ortaklarını idare etmekle karıştırıyor. Vesayet tetikçiliği, darbe destekçiliği ile kendilerine emanet eden kurumları batırmakla karıştırıyor.

Bay Kemal SSK'yı batıran adam değil mi? Savaş Ay'ın programını izlediyseniz malesef SSK'da insanlar hastanelerde ölüm döşeklerinde kaldılar. Parti teşkilatlarından devşirdikleri figüranlarla sokak tiyatrosu oynamakla karıştırıyorlar. Önce Türkiye'yi 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşla kucaklaşmak gerekiyor. Biz halkımızı seviyoruz. Halkımızla beraberiz. Halkımızla beraber yürüdük bu yolda.

İnşallah 2023'te bir kez daha kimin ülkemizi ve şehirlerimizi eserleriyle şenlendirdiğini, kimin yerinde yeller estiğini göreceğiz.

Ayrıntılar geliyor...