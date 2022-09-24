Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla İstanbul'daki tarihi kara surlarının bulunduğu alanda biriken çöp dağının İBB tarafından temizlendiğini öne sürdü. Surların çöp dolu görüntüsüyle İBB'ye ait konser alanının fotoğrafını paylaşan İmamoğlu, paylaşımına "Neydi / Ne oldu" notunu düşmüştü.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan Twitter hesabından İBB Başkanı İmamoğlu’na cevap verdi.

Turan paylaşımında, ‘Sayın İBB Başkanı ve ekibi ilçe belediyesi olarak alanı bizim kirlettiğimizi, onların temizlediğini söylemişler. Oysa İBB yönetimi 844 m²'lik bir alanın gösterisini yapmakta iken biz Fatihimize, İstanbul’umuza 230.000 m²'lik tarihi bir şölen hazırlıyoruz’ ifadelerini kullandı.

Turan bir video paylaşarak, ‘2019’un Nisan ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ iş birliği ile Topkapı'dan Silivrikapı’ya kadar sur dibinde 230.000 m² devasa bir alanda Karasurları Millet Bahçemizi projelendirdik ve yapımına başladık’ ifadelerini kullandı.

YEŞİL ALANI %58 ARTTIRACAĞIZ

İşte Ergün Turan’ın diğer paylaşımları:

İlk aşama olarak; 3.5 yılda vatandaşlarımızın rızasını alarak ve imar planlarına uygun olarak kamulaştırıp, UNESCO Dünya Miras Alanı'nı ortaya çıkardık. Proje tamamlandığında Fatih’imize 230.000 m² yeşil alan kazandırmış, ilçemizdeki yeşil alanı toplamda %58 artırmış olacağız.

İBB ise sadece Mevlanakapı'da T51-T52 sur, burçlar ve burçların önündeki YALNIZCA 844 m2'lik alanda kumlama ve hafriyat çalışmasını yaptı. Biz bu bölgeyi de içine alan 230.000 m²’lik alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin bilgi ve takdirlerine sunuyorum.

İstanbul'daki tarihi surlarda çökme meydana geldi Fatih Topkapı’daki tarihi surlarda çökme meydana geldi.

Tarihi surlar ve çeşmenin üzerindeki oteller yıkıldı Fatih’te tarihi sur kalıntıları ve tarihi çeşmenin üzerinde bulunan 5 katlı otel ile 4 katlı pansiyonun yıkımı yapıldı.

Tarihi surlar ilgisizlikten dökülüyor UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Mirası listesine alınan Diyarbakır surları bakımsızlıktan yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Tarihi surların taşları bir bir düşerken, Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Başkanı Kenan Aksu, yetkili kurumların acil olarak surları bakıma alması gerektiği çağrısında bulundu.