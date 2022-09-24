Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda Sakarya Acil Durum Hastanesi, büyükşehir yatırımları ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmasının ardından Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması"na katıldı. Burada konuşma yaptığı esnada"4 yıldır seçim görmedik deliriyoruz" sözlerinin geçtiği bir pankarta gözü ilişen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "8 ay sonra birilerini inanıyorum ki siz deli edeceksiniz." ifadesini kullandı

Gençler, "4 yıldır seçim göremiyoruz delleniyoruz" pankartıyla Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

"8 AY SONRA BİRİLERİNİ DELİ EDECEKSİNİZ"

Burada gençlere hitap eden Erdoğan'ın kalabalığın arasında gördüğü bir pankart dikkatini çekti. Pankarttaki "4 yıldır seçim görmedik delleniyoruz" yazısına yönelik Erdoğan, "Öyle mi? E geldi. 8 ay var. 8 ay sonra birilerini inananıyorum ki siz deli edeceksiniz. Çünkü onlar gençlik nedir bilmiyorlar. Gençlik burada. İşte biz şimdi gençlerle buradayız" dedi. Bu sözler sonrası salon alkışlarla tepki verdi.

"SOSYAL MEDYA İLLÜZYONLARIYLA SİZİ YÖNLENDİRMELERİNE İZİN VERMEYİN"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. Özgür iradeleriyle oy kullanacaklar. Sosyal medya illüzyonlarıyla, altı boş vaatlerle kimsenin sizin yönlendirmesine izin vermeyin. Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ufku açık gençlere emanet edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'da: Burada bir kampanya başlatıyoruz sözleriyle duyurdu Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye Gençlik Buluşması" programında yaptığı açıklamada, "Bugün bir kampanya başlatıyoruz." sözleriyle 81 vilayette seçime kadar devam edecek bir proje başlattıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri ülke yönetmeyi partisindeki hizipleri yönetmekle karıştırıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, "Bu 6'lı masadan bir şey çıkar mı? Her toplantıda bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklarını konuşuyorlar. Birileri ülkeyi yönetmeyi partisindeki hizipleri yönetmekle karıştırıyor" dedi.