Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN

Türkiye’de son 20 yılda evlenme oranı düşerken, boşanma oranı da hızla artıyor. TÜİK verilerine göre “kaba evlenme hızı” (Bin nüfus başına düşen evlenme sayısı), 2001’de binde 8,35 iken, 2021’de binde 6,68’e düşerek, yüzde 20’lik bir azalma gözlemlendi. Boşanmalar ise, evliliklere oranla daha dinamik seyrediyor. Buna göre, son 20 yılda boşanmalarda yüzde 90 oranında artış kaydedildi. Boşanmanın sebepleri arasında ilk sırada “sorumsuz ve ilgisiz davranma”; ikinci sırada da “aldatma” yer alıyor. Günümüzde, eşler arasındaki sorunları, özellikle gelişen teknolojiyle her bireyin elinden bırakmadığı telefon ve sosyal medya oluşturuyor. Sosyal medyanın boşanmalar üzerinde ciddi etkilerinin olduğu görülüyor.

İÇERİKLER ÖZENDİRİYOR

Gazetemize konuşan boşanma avukatı Serpil Çınar, sosyal medyadaki özendirici hayatların çiftlerde “Biz niçin böyle değiliz?”, tartışmasına yol açtığını söyledi. Çınar konuşmasını şöyle sürdürdü: Kadın erkek fark etmeksizin özendiği hayatı sürekli elindeki telefonda görmesi artık bazı kırılmalara yol açabiliyor.

SADAKATSİZLİĞE ERİŞİM KOLAYLAŞTI

Sosyal medyanın sadakatsizliğe erişimi daha da kolaylaştırdığını söylemek mümkün. Örneğin, bir kadın veya erkek, sosyal platformda sohbet esnasında güven sarsıcı hareketlere daha çok erişebiliyor. Özellikle mutsuz evlilikler için sosyal medya, mutluluğu arama noktası olarak değerlendiriliyor.

BAĞIMLILIK, ÇİFTLERİ UZAKLAŞTIRIYOR

Sosyal medya, çiftler arasında şüpheyi artırırken ilgiyi de dağıtıyor ve bireyselleşme başlıyor. Kendine ve eşine zaman ayırma konusunda farkındalık olmadığını görüyoruz. Burada ciddi bir sosyal medya bağımlılığı var.

İLİŞKİLERİ TÜKETİYOR

Aile ve evlilik danışmanı Belgüzar Ayyıldızoğlu ise şöyle konuştu: Sosyal medyada her şey tüketim kültürüne dönüştü. İlişkiler de bu yöne doğru dönüşmeye başladı. İlişkilerini düzeltmek isteyen çiftler, tabii ki var. Ama özellikle gençlerin evlilikleri, ilişkileri daha çabuk tükettiklerini görüyoruz.

EVLİLİKLER İÇİN TEHLİKE

Sosyal medya kaynaklı problemlerle başvuran çok sayıda çift var. Bir kişi sosyal medya üzerinden başka biriyle görüşüyorsa ve bu evliliğine zarar veriyorsa, bunun sebebini araştırırız. Bize danıştıklarında da aralarındaki iletişim düzeyine bakarız. Aralarında fikir ayrılıkları mı var, varsa ortak noktada nerede buluşabilirler, bunları irdeleriz. Bu şekilde onlara yeniden aile olmayı öğretebiliriz. Çiftler eğer aralarındaki sorunların farkına varırsa, evliliklerini de kurtarabiliyorlar. Önemli olan iki tarafın da iş birliği yapması.

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