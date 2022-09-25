Türkiye Gazetesi

Emrah Özcan | ANKARA

AK Parti kurmayları “İddiaların aksine partimizin oyu yükselişte. Vatandaş masaya değil sahaya bakıyor” değerlendirmesinde bulundu. “AK Parti’nin son olarak “şehir buluşmaları” adı altında başlattığı programların Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri ayağında ilginç tespitler yapıldı. Çalışmalarını rapor hâline getirerek Erdoğan’a sunacak olan AK Parti kurmayları saha izlenimlerini gazetemize şöyle aktardı: Vatandaşın öncelikli gündem maddesi ekonomi. Ancak millet bunların çözümünde adres olarak yine AK Parti’yi görüyor. Erdoğan’a güven tam. Millet İttifakı’nda umut yok. Vatandaşlar altılı masanın kararsızlığı ve fikir ayrılığının farkında. Artan istihdam bölge insanını mutlu ediyor. Bölgeye yatırım iştahı arttı. Milletin adresi yine AK Parti.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı: Önümüzdeki 8 ay için seferberlik ilan ettik AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir “Teşkilatımızın 5,5 milyon üyesi var. Üyelerimizden 600 bini sahada sürekli aktif bir şekilde çalışıyor” dedi. Keşir, yaklaşan 2023 seçimleri öncesi sahadaki gözlemlerini gazetemize anlattı.

Kararsız seçmen AK Parti’ye dönüyor Kamuoyu yoklamalarında son dönemde AK Parti’nin oy oranının artmaya başladığına yönelik tespitler, AK Parti milletvekilleri tarafından sahadaki gözlemleri ile de teyit edildi.

AK Parti 'hatasız seçim' istiyor: 200 bin sandık, 3 milyona emanet 2023 seçimlerine 9 ay kala siyasi partiler çalışmalarına hız verdi. Cumhur İttifakı, Türkiye genelinde 200 bine yakın sandıkta üç milyon kişiyi görevlendirecek. Yapılan toplantılarda, AK Parti yönetimi tarafından "Seçimin en önemli aşaması sandıklara sahip çıkmaktır. Sandığa gelen seçmenin oyuna sahip çıkacağız. Tek bir oyun bile başkasına yazılmasına müsaade etmeyeceğiz" denildi.