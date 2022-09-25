Güvenlik güçleri, terör operasyonlarını yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Terörist neredeyse hedef orası. Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi."
Son dakika haberi... Eren Abluka ile listeye bir çizik daha! 'Turuncu' ve 'gri' kategorideki 3 terörist etkisiz Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 3 bölücü terör örgütünün 2'sinin turuncu, 1'inin gri kategoride olduğu belirlendi. Öldürülen teröristleri kimlikleri belli oldu ve 1 milyon TL ödülle arandıkları öğrenildi.