Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçmenle mücadele kapsamında 16-22 Eylül tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini sosyal medya hesabından duyurdu. "Türkiye Göçü Yönetiyor" etiketiyle yapılan videolu paylaşıma göre, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde söz konusu tarihler arasında 5 bin 352 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 219 bin 886 oldu.

KAÇAKLAR YAKALANIYOR

16-22 Eylül tarihleri arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren 5 bin 632 düzensiz göçmen güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerden bin 534'ünün Afganistan uyruklu, 265'inin Pakistan uyruklu ve 3 bin 833'ünün diğer uyruklardan olduğu belirtildi.



BİR HAFTADA 3 BİN 272 SINIR DIŞI

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinde de Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla aralıksız sürdürüldüğünü belirten Göç İdaresi Başkanlığı, sadece 16-22 Eylül tarihleri arasında, bin 690'ı Afganistan, 308'i Pakistan ve bin 274'ü diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 272 düzensiz göçmeni sınır dışı etti.

Geçen hafta da 3 bin 5 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğine aktaran Göç İdaresi Başkanlığı 2022 yılı içeresinde sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 84 bin 993'e ulaştığını bildirdi.

Ayrıca Göç İdaresi Başkanlığı geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısının 15 bin 870 olduğu bildirildi. Bunların da 2 bin 920'sinin Afganistan uyruklu, 4 bin 974'ünün Pakistan uyruklu, 7 bin 976'sının da diğer uyruklardan olduğu kaydedildi.

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