Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 10. yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının 10'uncu yıl dönümünde Türk halk ozanı, gönül mimarı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.

NEŞET ERTAŞ KİMDİR?

"Bozkırın Tezenesi" olarak da tanınan ve Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden olan Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'de dünyaya gelmiştir. Türkmen/Abdallık kültürünün ve müzik geleneğinin son büyük temsilcisidir.

1950'li yıllardan itibaren yaptığı plâklarla babası Muharrem Ertaş'tan öğrendiği türkü ve bozlakların yanı sıra Orta Anadolu türkülerini, oyun havalarını kayıt altına aldı. 1960'lı yıllardan itibaren kendi yazdığı şiirleri havalandırıp seslendirdi.

"Garip" mahlasını kullanan Ertaş'ın türküleri dönemin pek çok sanatçısı tarafından yorumlandı. 2009 yılında UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazinesi envanterine girmeye değer görüldü.

Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de tedavi gördüğü özel bir hastanede aşırı sigara kullanımına bağlı mesane kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

​Kırşehir’de çirkin saldırı: Neşet Ertaş’ın heykelini tahrip ettiler Kırşehir’in Kaman ilçesinde merhum sanatçı Neşet Ertaş’ın heykeline kimliği belirsiz kişilerce çirkin bir saldırı düzenlendi.