Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu ve soruları cevapladı. Sosyal yardımların 'yoksulluk temelli' değil 'hak temelli' düşündüklerini belirten Yanık, Aile Destek Programı kapsamında gelir gruplarına göre 450-600 lira arasında ek destek, ısınma ve elektrik tüketim gibi birçok destekte bulunduklarını kaydetti.

SOSYAL YARDIM KULLANICILARININ YÜZDE 82'Sİ ÇOCUK

Sosyal devletin, istihdama katılamayacak, hayatını da başka türlü idame ettiremeyecek kitlelere sosyal yardımlarla insanca yaşama imkanı sunmakla yükümlü olduğunu belirten Yanık, bakanlık olarak bunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Sosyal yardım kullanıcılarının yüzde 82'sinin çocuklar, engelliler ve yaşlılardan oluştuğunu anlatan Yanık, istihdama katılabilecek yüzde 18'lik kesimi de İŞKUR ile yapılan mutabakat çerçevesinde yaşlarına, bilgi ve birikimlerine göre iş alanlarına yönlendirdiklerini ifade etti.

ISINMA DESTEĞİ BÖLGELERİN SICAKLIK DURUMUNA GÖRE YAPILIYOR

Bakan Yanık, "Kitleleri yoksulluktan kurtarmıyorsunuz, bunun üzerinden de oy devşiriyorsunuz. Sosyal yardımla insanları tembelliğe alıştırıyorsunuz" iddialarının doğru olmadığını vurgulayarak, sosyal yardımları son derece şeffaf ve tamamen ihtiyaç temeli üzerinden oluşturduklarını dile getirdi.

Doğalgaz ve kömür desteğinden bahseden Yanık, ısınma desteğini, bölgelerin sıcaklık durumlarına göre yaptıklarını belirtti. Bölgelere göre kışın uzunluğunun ve sertliğinin detaylı şekilde hesaplandığını dile getiren Yanık, "2021'de 1 milyon 874 bin 806 haneye kömür desteği sağlamışız. Toplam 1 milyon 673 bin 757 ton kömür dağıtmışız. Doğal gaz desteği de 2022 yılı için yıllık 450 ila 1150 lira arasında, bu ısıl haritaya bağlı olarak tespit edildi. Orta noktamız Tokat. Tokat'tan doğu ve batıya doğru" dedi.

İKİNCİ BAŞVURULAR ALINIYOR

"Türkiye'de en soğuk iller Iğdır ve Ardahan" diyen Bakan Yanık, "Buralardan başlayarak yılda 1150 lira ile daha batıya geldiğinizde Antalya'da 450 liralık destek şeklinde. Doğal gazda şu ana kadar müracaat edenler ölçeğinde 330 bin 804 haneye, mart-nisan döneminde 114 milyon lira ödemişiz. Ekim-kasım döneminde de ikinci başvuruları şu anda alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Sağlık raporu bulunan kronik hastalara ve hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara yüzde 5 ek ödeme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

2,5 MİLYON VATANDAŞ YARARLANIYOR

Yanık, Şubat 2019'da başlayan elektrik tüketim desteğinden düzenli sosyal yardım alan ailelerin yararlandığını belirterek, "2022 ağustos itibarıyla 2 milyon 101 bin 775 kişiye, 1 milyar 662 milyon 659 bin 871 lira elektrik tüketim desteği sağlamışız." diye konuştu.

Bakanlık olarak 9,5 milyon vatandaşın Genel Sağlık Sigortası primini ödediklerini anımsatan Yanık, Türkiye'de herkesin sağlık sistemi güvencesinde olduğuna dikkati çekti.

"MUHALEFETİN ADAYI KILIÇDAROĞLU OLMAYACAK"

Bakan Yanık, "Sizce muhalefetin adayı kim olacak, Kılıçdaroğlu garantiledi mi?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun istekli olduğu anlaşılıyor. Diğer adaylardan da bir kısmının istediği anlaşıldı, bunlar çok bilinen durumlar. Kim olur onu zaman gösterecek ama benim şöyle bir değerlendirmem var. Tamamen tahmin olarak söylüyorum, gayet tabii yanılmaya çok açık bir şey şu anda okuduğumuz durum, ben muhalefetin cumhurbaşkanı adayının bugünkü adı geçen isimlerin hiçbirisinin olmayacağı kanaatindeyim, Kılıçdaroğlu da dahil. Benim kanaatim, hiç bilinmeyen ve seçime çok az kala bir isim çıkaracaklar ortaya. Çünkü 6'lı masa Sayın Kılıçdaroğlu'nun kurduğu bir masa değil. 6'lı masa, o masanın etrafında oturan kimsenin kurduğu bir masa değil. 6'lı masayı kuran irade muhtemelen onların hepsinin dışında bir aday ortaya çıkaracak."

Kılıçdaroğlu'nun 'benimle misiniz' sorusuna CHP'den destek, İYİ Parti'den mesaj CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de partisi tarafından düzenlenen bir toplantıda "Gerçekten benimle misiniz?" ifadesini kullanması CHP'de yankı uyandırdı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması sonrası CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı sosyal medya hesapları üzerinden destek mesajı yayınladı. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Fatih Demirkol'dan ise çarpıcı bir paylaşım geldi.