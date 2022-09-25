MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" başlıklı açık hava toplantısı için geldiği Erzurum'da, ellerinde Türk ve MHP bayrağı bulunan atlı ciritçilerce karşılandı.
Bahçeli’nin konuşmasında öne çıkan başlıklar;
BAŞA DÖN
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" başlıklı açık hava toplantısı için geldiği Erzurum'da, ellerinde Türk ve MHP bayrağı bulunan atlı ciritçilerce karşılandı.
Bahçeli’nin konuşmasında öne çıkan başlıklar;
Etiketler : Bahçeli,