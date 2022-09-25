Türkiye Gazetesi

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, parti içerisindeki muhalif görüşlerinden dolayı bazı arkadaşlarıyla beraber Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın azmettirdiği kişilerce darbedildiklerini iddia etti.

Ankara Çankaya ilçesindeki bir otelde Zafer Partisi'nin Kurucular Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantı sırasında üyeler arasında tartışma çıktı. Ardından yaşanan kavgada darbedildiklerini öne süren Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam ve partinin Eskişehir İl Başkanlığı üyesi Çetin Davarcı, polis merkezine giderek Genel Başkan Ümit Özdağ'dan şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çam, kaostan beslendiği için Özdağ'ın karşısında durduğunu ve parti içerisinde muhalif olduğunu söyledi. Özdağ'ın sabah düzenlenen toplantıda kendisine ithamda bulunduğunu iddia eden Çam "Ben de 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni karşına alamazsın. Siz, Türkiye'de iç savaş çıkaracak kaostan nemalanan bir şahsiyetsiniz.' dedim. Sonra bu apar topar içeriden 10-15 kişiye, 'Bunu atın.' dedi. Beni tekme tokatla dışarıya çıkarttılar. Otelin bahçesine çıktığımız zaman Eskişehir Zafer Partisi üyesi Çetin Davarcı'nın, 15-20 kişi ağzını burnunu kırdı" dedi. Çam, kurucular kurulundan ve parti üyeliğinden istifa ettiğini söyledi.

Ümit Özdağ’ın Marmaris’i sığınmacılar yaktı iddiasına Çataklı’dan cevap: İzle yalancı Marmaris’te çıkan yangının sığınmacılar tarafından çıkarıldığını iddia eden Ümit Özdağ’a cevap İçişleri Bakan yardımcısı İsmail Çataklı’dan geldi. Yangının 85 yaşındaki bir arıcı tarafından çıkarıldığını belirten Çataklı, Özdağ’a ‘yalancı’ dedi.

Özdağ'ın 'telefonla vatandaşlık' iddiasına, Nüfus Müdürlüğü'nden cevap Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 'ın 'telefonla vatandaşlık veriliyor' iddialarına, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden cevap geldi. Özdağ'ın iddialarını “hayal ürünü” olarak nitelendiren Müdürlük, “Yabancının bizzat başvuruda bulunması, il aşaması, valilik komisyonu, tahkikat ve arşiv araştırması gibi birçok sürecin olumlu sonuçlandırılması halinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmektedir” açıklamasında bulundu.

İşte ırkçı nefretin sonu: Ümit Özdağ'ın kimlik sorduğu kuyumcuyu vurdular Kışkırtıcı açıklamalar sebebiyle mültecilere saldırılar artıyor. İzmir’de daha önce Ümit Özdağ’ın kimlik sorduğu Suriyeli kuyumcu iki ayağından vuruldu.