Türkiye Gazetesi

Bağcılar'da dün akşam saatlerinde kan donduran bir vahşet yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen A. S., annesi Hava S.'yi bıçakla öldürüp, kestiği kafasını balkondan sokağa attı. Bu korkunç anları cep telefonuyla video çekip sosyal medyadan paylaşan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

POLİS GÖRÜNTÜLERİN ÇEKİLDİĞİ ADRESTEN BULDU

Bağcılar’da Ali S.’nin annesi Hava S.’yi öldürüp kafasını kestikten sonra balkondan sokağa attığı anları cep telefonu ile çeken ve bu görüntüleri sosyal medya ve yazılı basınla paylaşan S.A. (19), N.A.(37), G.K.(47) isimli şahıslar, görüntülerin ilk çekildiği adreste tespit edilip gözaltına alındı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLECEKLER

"Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçundan yakalanan 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından 26.09.2022 tarihinde adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Bağcılar'da vahşet! Annesinin kafasını kesip balkondan attı Günün en korkunç haberi İstanbul'dan geldi. Bağcılar'da uyuşturucu bağımlısı genç, tartıştığı annesini kafasını kestikten sonra balkondan aşağıya attı. Daha sonra evi yakmaya çalışan cani evladı özel harekat polisleri yakaladı. Öte yandan olay yerinden video çekip sosyal medyada paylaşan 3 kişi de yakalanıp gözaltına alındı. Katilin sosyal medya paylaşımları ise şoke etti...