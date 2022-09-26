Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Külliye’de yapılacak toplantının en önemli gündem başlığını, yine ekonomi oluşturacak. Merkez Bankasının, politika faizinde 1 puanlık indirime gitmesinin piyasalara yansıması değerlendirilecek. Enflasyonla mücadelede atılması gereken adımlar, dar gelirliye verilecek destekler ele alınacak. Kamuda çalışan 565 bin sözleşmeli ve 90 bin taşeron işçi ile EYT’liler ile ilgili yürütülen çalışmalar da masada olacak. Mir Kart’ın askıya alması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul’da toplantı yapılmıştı. Özellikle Rus turistlerin mağdur olmaması için alternatif ne gibi ödeme adımları olabileceği, Kabine toplantısında görüşülecek. Yunanistan’ın Ege’deki ihlal ve tacizlerine yönelik atılacak karşı adımlar da toplantıda gündeme gelecek.

Kabinenin gündemi gıda Kabine toplantısında; sosyal konut projeleri, gıda enflasyonu ile enerji sübvansiyonları ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Gündem ekonomideki adımlar Kabine Toplantısı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Kabine toplantısında iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmelerin ele alınması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı ve gündemine ilişkin ayrıntılar...