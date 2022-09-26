Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar yurdun birçok noktasında devam ederken bu operasyonlarla terör örgütüyle bağlantısı olduğu tespit edilenler ve mensupları tek tek yakalanıyor. Bir operasyonda sabah saatlerinde Mersin'de düzenlendi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

AKTİF FAALİYET GÖSTEREN 10 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Bu çerçevede yapılan çalışmalarda geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyal ve dokümanlar üzerinde yapılan incelemelerde sicil bilgileri ile DEAŞ terör örgütünün çatışma, infaz, propaganda görüntülerinin yanı sıra DEAŞ terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve resim tespit edilen, ayrıca uzun süreli yapılan takip sonucunda terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet göstererek örgüt adına para transferleri gerçekleştiren 10 kişi tespit edildi.

Bunun üzerine bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi. Özel hareket ve dron desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, adreslere tek tek girildi.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, operasyonların bulunduğu bölgelerde özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak önlem aldı. Ekiplerin evlerde aramaları devam ediyor.

Türkiye'ye giriş yapan DEAŞ mensuplarına operasyon! 7 gözaltı Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen DEAŞ'lılara yönelik operasyon düzenlendi. Adana'da düzenlenen şafak operasyonunda yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Son dakika: 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı Son dakika haberine göre; DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Ankara'da ikamet ettikleri anlaşılan 7 şahıs ile Konya, Kayseri ve Gaziantep illerinde ikamet ettikleri anlaşılan 3 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te DEAŞ operasyonu! 2 terörist yakalandı Gaziantep'te gerçekleştirilen terör operasyonunda 2 DEAŞ'lı yakalandı. Teröristler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.