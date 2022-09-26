Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeler sonrasında, bugün hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece aratarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde artarak genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

26 EYLÜL 2022 HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 27

İstanbul: Az bulutlu ve açık 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

7 il için kuvvetli fırtına uyarısı! Meteoroloji gün ve saat verdi! Yarın 7 ili kuvvetli bir fırtına bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'u fırtınaya karşı uyardı. Meteoroloji, bu iller için 09.00 ile 21.00 saatleri arasında çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

Meteoroloji iki güne dikkat çekti: Kışlıkları çıkarın, havalar çok soğuyacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı paylaştı. 5 günlük hava tahmin raporuna göre yurt genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olacak. Meteoroloji perşembe ve Cuma gününe dikkat çekerek hava sıcaklıklarının daha da düşeceğini açıkladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu...