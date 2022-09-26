Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Kahraman Mehmetçik hem yurt içinde hem de sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla hain ve bölücü terör örgütleri ile mücadelesini sürdürüyor.

Düzenlenen harekatlar dahilindeki operasyonlarla havadan ve karadan müdahalelerle teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor. Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi Sondakika... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgesine havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getiildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri, huzur ve güvenlik ortamının bozulmasına izin vermiyor. PKK'lı teröristler bir bir etkisiz hale getiriliyor. Son olarak MSB Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Son dakika! MSB duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçiğimizin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Son dakika haberine göre; Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi.