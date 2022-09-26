Türkiye Gazetesi

Meclis ne zaman açılacak? Milyonlarca kişinin beklediği EYT, taşerona kadro, intibak gibi düzenlemelerin yeni dönemde TBMM’ye gelmesi bekleniyor. TBMM 3 aylık tatilin ardından açılacak ve yeni yasama dönemi başlayacak. Gündeme getirilmesi beklenen ilk düzenleme ise sosyal medya yasası olacak. Peki; Meclis ne zaman açılacak?

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM, 3 aylık tatilin ardından 1 Ekim Cumartesi günü açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak yeni dönemde ekonomi paketleriyle ilgili tekliflerin de verilmesi bekleniyor.

İlk tören, saat 13.30'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başlayacak. Saat 14.00'de toplanacak olan Genel Kurul'da, Şentop'un açış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılının başlaması nedeniyle Genel Kurul'a hitap edecek.

EYT NE ZAMAN MECLİS’E GELECEK?

En önemli gündem maddeleri arasında yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin en geç Aralık ayına kadar TBMM’ye getirilmesi bekleniyor.

TORBA YASA GÜNDEME GELECEK

Dar gelirlilerin icra borçlarının bir bölümünü devletin üstlenmesi ile esnafa yönelik yeni teşvik ve destekleri içeren düzenlemelerin torba yasa ile Meclis’e sunulması bekleniyor. Kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilecek arabuculuk düzenlemesinin de hayata geçeceği kulis bilgileri arasında yer alıyor.

AYM VE RTÜK ÜYELERİ SEÇİLECEK

Meclis’in öncelikli işleri arasında Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bir üye seçimi de bulunuyor. Meclis, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile RTÜK’e de yine yeni birer üye seçecek.

MECLİS KAÇ AY TATİL YAPAR?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 93. Maddesine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.

Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır.

Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine, Meclisi toplantıya çağırır.

Ara verme veya tatil sırasında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinde, öncelikle bu toplantıyı gerektiren konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edilemez.