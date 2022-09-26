Türkiye Gazetesi

Gündemeki önemli konu başlıklarının masaya yatırılacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM BAŞLIĞI EKONOMİ

Külliye’deki toplantının en önemli gündem başlığını, yine ekonomi oluşturacak. Merkez Bankasının, politika faizinde 1 puanlık indirime gitmesinin piyasalara yansıması değerlendirilecek. Enflasyonla mücadelede atılması gereken adımlar, dar gelirliye verilecek destekler ele alınacak.

90 BİN TAŞERON İŞÇİYE KADRO

Kamuda çalışan 565 bin sözleşmeli ve 90 bin taşeron işçi ile EYT’liler ile ilgili yürütülen çalışmalar da masada olacak.

Mir Kart’ın askıya alması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul’da toplantı yapılmıştı.

Özellikle Rus turistlerin mağdur olmaması için alternatif ne gibi ödeme adımları olabileceği, Kabine toplantısında görüşülecek.

YUNANİSTAN'IN EGE'DEKİ PROVOKASYONLARI

Yunanistan’ın Ege’deki ihlal ve tacizlerine yönelik atılacak karşı adımlar da toplantıda gündeme gelecek.

Kabine yoğun gündemle toplanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yapacak Önce Özbekistan'da Şanghay Zirvesi ardında ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılarak son iki haftada çok yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabine üyelerini temaslarıyla ilgili bilgilendirmesi beklenen Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.

Kabine bugün toplanıyor: Sözleşmeli ve taşeron işçiler ile EYT masada Kabine, 21 günün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün toplanıyor.