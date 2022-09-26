Türkiye Gazetesi

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği (IUMS) Başkanı Yusuf el-Karadavi 96 yaşında vefat etti. Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından el-Karadavi’nin ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, “İslam dünyası, en samimi ve erdemli alimlerinden birini kaybetti" ifadeleri kullanmıştı. Karadavi'nin vefatına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda taziyelerini iletti.

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, hayatını kaybetti. Fotoğraf-İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Yusuf el-Karadavi’ye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Merhum Yusuf el-Karadavi’nin hayatı boyunca Müslüman olarak nasıl yaşanması gerektiğinin en güzel örneğini sergilediğini ve inandığından taviz vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbim cennetiyle müşerref kılsın, rahmetiyle merhamet eylesin” duasında bulundu.

Abdul Rahman Yusuf ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, gelecek hafta İstanbul’da da bir taziye programı organize edeceklerinin bilgisini verdi.

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanıydı...Yusuf el-Karadavi vefat etti Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucusu Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi 96 yaşında vefat etti.

Katar'dan 'Karadavi' açıklaması Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Karadavi'yi teslim etmeyeceğiz. Çünkü o, yetmişli yıllardan bu yana bir Katar vatandaşı ve terörist değil." dedi.

Interpol'den Yusuf el-Karadavi hakkında flaş karar! Mısır'ın yakalama istemi üzerine, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi hakkındaki yakalama emri kaldırıldı.