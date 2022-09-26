Türkiye Gazetesi

26 Eylül kabine kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması kabine kararları nelerdir? Yoğun gündemle toplanan kabine toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Kritik toplantıda ekonomi başlıkları dikkat çekiyor. Enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında alınacak tedbirlerin açıklanması bekleniyor. İşte; 26 Eylül kabine kararları!

26 EYLÜL KABİNE KARARLARI NELERDİR?

Kabine kararları henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile kabinede alınan kararların duyurulması bekleniyor. Açıklamanın akşam saatlerinde yapılacağı tahmin ediliyor.

GÜNDEM BAŞLIĞI EKONOMİ

Enflasyonla mücadelede atılması gereken adımlar, dar gelirliye verilecek destekler ele alınacak.

Kamuda çalışan 565 bin sözleşmeli ve 90 bin taşeron işçi ile EYT’liler ile ilgili yürütülen çalışmalar da masada olacak.

Rusya'nın 'Mir Ödeme sistemi', Rusya-Ukrayna savaşının diplomasi yoluyla sonlandırma çalışmaları ve esir takası da gündeme gelecek diğer konular arasında.

Ege’de Yunanistan’la yaşanan gerilim, yurt içi ve sınır ötesi operasyonların da ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Millete Sesleniş Konuşması yapacak.

TAŞERON İŞÇİLERİN GÖZÜ KABİNEDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir önceki gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Bilgin, şunları kaydetti:

“Kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmamızı sona erdirmek üzereyiz. Meclis ilk açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz. Bir iki konu daha var EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir. Sözleşmeli personel ve geçici işçiler bir an önce çözmemiz gereken dosyalar. Sözleşmeli personel mevzusunu çözüyoruz, önümüzdeki günlerde sizlerle de paylaşırız. Sonra maden işçileri ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçiler var, o tarihte 90 bin civarında taşeron işçi vardı, önceliğimiz onlar. Taşeron işçilerle ilgili bir çalışmamız var. O da ayrı bir dosya. Sözleşmeli personelle ilgili çalışma bittikten sonra onu ele alacağız.”