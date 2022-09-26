Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Dil Bayramı ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan Paylaşımında, "Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sosyal konut projesinde ilk temel 25 Ekim'de atılacak Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sosyal konut projesinde ilk temelin 25 Ekim'de atılacağını duyurdu. Öğrencilere de bi müjde veren Erdoğan, KYK yurtlarındaki beslenme yardımının 60 liraya çıkarıldığını duyurdu.

26 Eylül kabine kararları! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması kabine kararları nelerdir? Kabine kararları 26 Eylül! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması kabine kararları gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. EYT, aile destek ödemeleri, borçların sıfırlanması, TOKİ, taşeron işçilerle ilgili birçok gelişmenin masaya yatırılacağı kabine toplantısı başladı. Kritik toplantının ardından milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli açıklamalar yapılması bekleniyor. Peki; 26 Eylül kabine kararları nelerdir? İşte en son kabine kararları…